Юниорки Журавок и Меркушина попадут в заявку сборной Украины на ЧМ по биатлону

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает пресс-служба ФБУ.

- Меркушина и Журавок действительно поедут, но поедет и Ольга Абрамова, правда, как запасная, - отметил Брынзак. - Она будет заявлена на чемпионат и в любой момент может быть привлечена к гонкам. Всего в заявке у нас будет семь спортсменок. Логика решения такая, что на чемпионате мира нам не так важны 20-30-е места (которые могут занимать Наталья Бурдыга или Ольга Абрамова - УНИАН), а гораздо правильней с точки зрения перспективы обкатать молодых спортсменок, дать им возможность прочувствовать атмосферу такого турнира, показать девчонкам, что мы в них верим и готовы доверять.

Тройка основных спортсменок у нас есть (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Ирина Варвинец - УНИАН), и к ним будем добавлять молодежь. Надеемся, что одна из юниорок будет готова хорошо пробежать и эстафетный этап, но, в крайнем случае, если увидим, что Настя и Юля – уставшие после нагрузок этого сезона, сможем воспользоваться и помощью Абрамовой.

Также к подготовке мы привлекли Дмитрия Русинова. Пятерка наших ребят уже известна, а выбор между Русиновым и Владимиром Семаковым тренеры сделают на основании последнего сбора и контрольной тренировки. Окончательный вариант состава мы узнаем уже накануне вылета в Финляндию.

Накануне ряд СМИ опубликовали информацию о том, что спортсменки основного состава сборной Украины по биатлону Наталья Бурдыга и Ольга Абрамова не будут включены в состав на Чемпионат мира. Кроме того, якобы, Бурдыга намерена объявить о завершении карьеры в ближайшее время.

Чемпионат мира по биатлону состоится 5-15 марта в Контиолахти (Финляндия).