Теннисист Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
16:23, 25 февраля 2015Спорт
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Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в четвертьфинал престижнейшего турнира ATP-500 с призовым фондом 2,082 млн. долларов в Дубае (ОАЭ).
Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал в третий раз подряд / prosport.tsn.ua
В матче второго раунда украинец за 1 час 42 минуты обыграл 65-ю ракетку мира Дениса Истомина из Узбекистана - 6:4, 3:6, 6:4, сообщает Теннисный портал Украины.
В решающей партии Стаховский уступал 1:3, но сумел переломить ход борьбы. Сергей реализовал преимущество со 2-го матчбола.
На счету украинского теннисиста 8 эйсов и 2 двойные ошибки (у Истомина эти показатели 7 и 2 соответственно). Стаховский сделал за матч 3 брейка, его соперник - 2.
Следующий соперник нашего теннисиста определится в противостоянии чеха Томаша Бердыха(4) и Симоне Болелли из Италии.
Это будет третий четвертьфинал Стаховского на турнирах ATP подряд, причем два из них приходятся на турниры серии ATP-500.
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