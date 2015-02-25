Теннисист Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

В матче второго раунда украинец за 1 час 42 минуты обыграл 65-ю ракетку мира Дениса Истомина из Узбекистана - 6:4, 3:6, 6:4, сообщает Теннисный портал Украины.

В решающей партии Стаховский уступал 1:3, но сумел переломить ход борьбы. Сергей реализовал преимущество со 2-го матчбола.

На счету украинского теннисиста 8 эйсов и 2 двойные ошибки (у Истомина эти показатели 7 и 2 соответственно). Стаховский сделал за матч 3 брейка, его соперник - 2.

Следующий соперник нашего теннисиста определится в противостоянии чеха Томаша Бердыха(4) и Симоне Болелли из Италии.

Это будет третий четвертьфинал Стаховского на турнирах ATP подряд, причем два из них приходятся на турниры серии ATP-500.