ФК "Генгам" отказался организовывать фан-тур на матч с киевским "Динамо"

Представитель отдела по коммуникациям французского футбольного клуба "Генгам" Кристоф Готье предостерег своих болельщиков по поводу посещения ответного матча 1/16 финала Лига Европы с киевским "Динамо", сообщает Dynamomania со ссылкой на портал letelegramme.fr

По словам Готье, "Генгам" отказался от идеи организации официального выезда для своих фанатов, а также рекомендовал им не ехать на игру самостоятельно в целях безопасности.

Ранее, на стадии группового раунда розыгрыша Лиги Европы сезона 2014/15 днепропетровский "Днепр" в Киеве играл с французским "Сент-Этьеном". Тогда между фанатами команд произошла стычка. Некоторые из них получили травмы.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Генгам" состоится 26 февраля в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Первая игра между командами, состоявшаяся 19 февраля во Франции, завершилась скандальной победой хозяев со счетом 2:1. По ходу матча, в концовке первого тайма при счете 0:1 в пользу "Динамо", арбитр удалил двух игроков, оставив украинский клуб вдевятером против 11 соперников.