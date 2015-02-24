«Украинские атаманы» встретятся с действующими чемпионами WSB «Кубинскими укротителями»

Будущими соперниками, встречей с которыми украинская команда завершит первый круг групповой стадии соревнований, станут действующие чемпионы соревнований WSB, сообщает пресс-служба «атаманов».

Перед матчем с кубинцами «Атаманы» занимают вторую строчку подгруппы А с 13-ю баллами. Кубинская команда уверенно лидирует в группе с максимальным количеством баллов - 18.

В предыдущем туре соревнований кубинская команда победила «Британские львиные сердца» со счетом 4:1, тогда как «Украинские атаманы» уступили Команде России со счетом 0:5.

«В ближайшую пятницу нас ожидает невероятно яркий вечер бокса, который, я уверен, подарят зрителям участники матчевой встречи. Нашим ребятам будут противостоять действующие чемпионы Всемирной серии бокса, поэтому я убежден, что поединки будут действительно на высшем уровне. В Украину кубинская команда прибудет в своем лучшем составе, в котором будут действующие призеры Олимпийских игр и мировых первенств, - сказал директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк. - Также хочу поблагодарить болельщиков нашего клуба за чрезвычайно активный интерес к этому матчу, о чем свидетельствует статистика продаж билетов. Сейчас для нашей команды очень важна поддержка, поэтому я призываю всех прийти 27 февраля в столичный Дворец спорта и поддержать наш клуб в таком непростом противостоянии».

Сайт УНИАН проведет онлайн-видеотрансляцию матча «Украинских атаманов» и «Кубинских укротителей» 27 февраля в 21.30.