Блохину пока не везет в России

Во втором туре чемпионата России по футболу новым подопечным Олега Блохина - команде ФК "Москва" - снова не удалось добиться победы. Москвичи проиграли 0:2, правда, не кому-нибудь а самому чемпиону, "Зениту" (голы Аршавин 3, Анюков 59).

На послематчевой пресс-конференции Блохин посетовал на проблемы с составом. "Сейчас нам нужно думать о том, как компоновать команду. Когда за три дня выпадают ведущие игроки, надо ставить молодежь", - сказал он, добавив, что его команда "проиграла середину поля".

"У "Зенита" очень хороший треугольник Зырянов - Аршавин - Погребняк, они были очень сильны перед нашей штрафной, и нам пришлось перестраивать среднюю линию", - констатировал тренер москвичей, добавив, что "Зенит" - это сыгранная команда, чемпион страны, и в принципе ничего страшного не произошло, это только 2-й тур, и нас ждет долгий чемпионат".