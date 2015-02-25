На чемпионате Европы по пулевой стрельбе выступит украинская олимпийская чемпионка Костевич

На чемпионате Европы по пулевой стрельбы Украину будут представлять 28 спортсменов во главе с Олимпийской чемпионкой и двукратной бронзовой призеркой Игр Еленой Костевич, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В программе чемпионата будут разыграны награды в классических видах программы среди взрослых, а также среди юниоров и в стрельбе по движущейся мишени (неолимпийский вид).

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Виктор Банкин, Олег Омельчук, Павел Коростылев, Сергей Кулиш, Олег Царьков, Александр Галкин; женщины - Елена Костевич, Оксана Каминская, Галина Абраменко, Дарья Шарипова, Олеся Щерба, Ольга Голубченко; юниоры - Богдан Кириленко, Андрей Шклярук, Павел Крепостняк, Александр Колохов, Дмитрий Омельяненко, Андрей Кузив, Игорь Кизима, Дмитрий Мельник, Владимир Струцкий; юниорки - Полина Конарева, Елена Якушева, Виктория Савоста, Светлана Охер, Анна Ильина, Инна Кащук, Дарья Рожнятовская.

Чемпионат Европы состоится со 2 по 8 марта в городе Арнем (Нидерланды).