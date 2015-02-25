ФК "Черноморец" заключил контракт с новым спонсором из ОАЭ

Финансовая составляющая спонсорского контракта является конфиденциальной, сообщает пресс-служба клуба.

Появление нового спонсора прокомментировал генеральный директор клуба Сергей Керницкий: "В нынешнее непростое для всей страны и для футбола, в частности, время, важен, прежде всего, сам факт наличия меценатов и их готовности инвестировать финансовые ресурсы в развитие и поддержку спорта. Решение о незначительном сроке соглашения принято сторонами сознательно и связано с необходимостью дальнейшего определения перспектив и условий сотрудничества, с учетом развития финансово-экономической ситуации в Украине и в Одесском регионе. При этом ФК «Черноморец» всегда открыт к любым партнерским предложениям со стороны потенциальных спонсоров и рекламодателей на максимально взаимовыгодных условиях".

ФК "Черноморец" оказался в критической финансовой ситуации осенью прошлого года. Из-за этого команду покинул многолетний тренер Роман Григорчук, неоднократно выводивший "Черноморец" в еврокубки и добившийся первого в истории выхода одесситов в весеннюю часть Лиги Европы. Кроме тренера команду также покинули ряд игроков основного состава.

В сезоне 2014/15 в турнирной таблице Премьер-лиги "Черноморец" занимает 9-е место (в нижней части таблицы), в то время как ранее, на протяжении многих лет стабильно входил в 5-ку лучших команд страны.