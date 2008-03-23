Результаты ”супердня” в английской Премьер-лиге

Завершились последние два матча 31-го тура английской Премьер-лиги.

МЮ - Ливерпуль 3:0 (Браун 34, Роналду 80, Нани 81)

Челси - Арсенал 2:1 (Дрогба 73, 80 - Санья 58).

Напомним, что вчера сыграли:

Блэкберн – Уиган 3:1 (Санта Крус 10, 62, Роберт 44 – Кинг 15 пен.)

Болтон – Манчестер Сити 0:0

Ньюкасл – Фулхэм 2:0 (Видука 6, Оуэн 83)

Тоттенхэм – Портсмут 2:0 (Бент 80, О’Хара 83)

Рединг – Бирмингем 2:1 (Бикей 30, 78 – Сарате 63)

Миддлсборо – Дерби Каунти 1:0 (Шанли 31)

Астон Вилла – Сандерленд 0:1 (Чопра 82)

Эвертон - Вест Хэм 1:1 (Якубу 8 - Аштон 68).

МЮ остается единоличным лидером (73 очка), Челси добыл себе второе место (68) у Арсенала (67), Ливерпуль критически отстал от призовой тройки (59 очков), у Эвертона - 57.

В верхней части таблицы Портсмут (50), Астон Вилла, Блекберн и Манчестер Сити (по 49), Вест Хэм (44), Тоттенхэм (39).

В нижней - Миддлсбро (34), Ньюкасл (32), Уиган и Рединг (по 31), Сандерленд (30), Бирмингем (27), Болтон (26), Фулхэм (23).

В совсем нижней - Дерби (10 очков).