Результаты ”супердня” в английской Премьер-лиге
В 31-м туре встретились лидеры
Завершились последние два матча 31-го тура английской Премьер-лиги.
МЮ - Ливерпуль 3:0 (Браун 34, Роналду 80, Нани 81)
Челси - Арсенал 2:1 (Дрогба 73, 80 - Санья 58).
Напомним, что вчера сыграли:
Блэкберн – Уиган 3:1 (Санта Крус 10, 62, Роберт 44 – Кинг 15 пен.)
Болтон – Манчестер Сити 0:0
Ньюкасл – Фулхэм 2:0 (Видука 6, Оуэн 83)
Тоттенхэм – Портсмут 2:0 (Бент 80, О’Хара 83)
Рединг – Бирмингем 2:1 (Бикей 30, 78 – Сарате 63)
Миддлсборо – Дерби Каунти 1:0 (Шанли 31)
Астон Вилла – Сандерленд 0:1 (Чопра 82)
Эвертон - Вест Хэм 1:1 (Якубу 8 - Аштон 68).
МЮ остается единоличным лидером (73 очка), Челси добыл себе второе место (68) у Арсенала (67), Ливерпуль критически отстал от призовой тройки (59 очков), у Эвертона - 57.
В верхней части таблицы Портсмут (50), Астон Вилла, Блекберн и Манчестер Сити (по 49), Вест Хэм (44), Тоттенхэм (39).
В нижней - Миддлсбро (34), Ньюкасл (32), Уиган и Рединг (по 31), Сандерленд (30), Бирмингем (27), Болтон (26), Фулхэм (23).
В совсем нижней - Дерби (10 очков).