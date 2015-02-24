"Барселона" и "Ювентус" выиграли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

В английском Манчестере и итальянском Турине завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Манчестер Сити" проиграл "Барселоне", а "Ювентус" одолел немецкую "Боруссию" - 2:1.

В Манчестере судьба матча была решена еще до перерыва. "Барселона" имела большой перевес с самого начала игры и уже на 16-й минуте воплотила его в первый гол в исполнении Луиса Суареса. Спустя 14 минут Суарес забил еще один гол, оформив дубль - 0:2. После перерыва, на 69-й минуте, Агуэро сократил перевес гостей до минимума (1:2), но больше "горожанам" сделать так и не удалось. Более того, в уже добавленное арбитром время, на 94-й минуте, Лионель Месси бил пенальти, но вратарь отбил удар в исполнении аргентинца. А несколькими минутами ранее Месси забил гол, но судьи определили оффсайд.

В Турине основные события также развивались в первом тайме. Игрок "Ювентуса" Карлос Тевес уже на 13-й минуте открыл счет, но, спустя 5 минут Марко Ройс сравнял результат - 1:1. Судьба матча была решена на 43-й минуте, когда Альваро Мората забил победный для итальянской команды гол, 2:1.

Ответные матчи в этих двух парах пройдут 18 марта, соответственно, в Барселоне и Дортмунде.