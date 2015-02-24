Четверо украинских саночников примут участие в чемпионате Европы

Украинская команда по санному спорту отправилась на европейское первенство в Сочи (Россия).

На чемпионате Европы украинская заявка насчитывает 4 спортсмена, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. Украину будут представлять Роман Захаркив, Андрей Мандзий, Александр Оболончик и Елена Стецкив. Программа чемпионата включает розыгрыш медалей в одиночном разряде, в двухместных санях и смешанной командной эстафете. Чемпионат Европы состоится в олимпийском Сочи с 28 февраля по 1 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter