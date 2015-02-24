Теннисист Стаховский вышел во второй круг турнира в Дубае

В матче первого раунда украинец за 1 час 41 минуту обыграл 30-ю ракетку мира Лукаша Росола из Чехии - 4:6,6:1,6:4, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету Стаховского 6 эйсов и 2 двойные ошибки. Росол отличился 2 подачами навылет, но сделал 7 двойных ошибок. Ключевым моментом игры стал 4-й гейм решающей партии, когда украинец отыграл 5 брекпойнтов. За весь матч Стаховский сделал 3 брейка, а Росол - 1 (в стартовом гейме встречи).

Неделю назад украинский теннисист обыграл Росола в первом круге турнира в Марселе (Франция).

За выход в четвертьфинал Стаховский поспорит с Денисом Истоминым из Узбекистана (69-я ракетка мира). Это будет их четвертая официальная встреча. Пока счет личных встреч 2-1 в пользу украинского теннисиста.