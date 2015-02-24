Лига чемпионов, 1/8 финала, "Ювентус" - "Боруссия": видео онлайн-трансляция

Это будет первая игра 1/8 финала турнира.

В предыдущий раз "Ювентус" и "Боруссия" встречались в 1997-м году, в финальном матче Лиги чемпионов. "Боруссия" победила со счетом 3:1 и завоевала свой единственный Кубок европейских чемпионов в истории. "Ювентус" побеждал в турнире дважды и рассчитывает поквитаться с дортмундцами сейчас, в 1/8 финала.

Финишировав в группе А на втором месте вслед за испанским "Атлетико" (Мадрид), "Ювентус" попытается пробиться в свой второй четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА с 2006 года. На групповом этапе туринцы выиграли 3 матча при 1 ничьей и 2 поражениях - 10 очков. Итальянцы отстали от "Атлетико" (13 баллов), но опередили греческий "Олимпиакос" из Пирея (9) и шведский "Мальме" (3).

"Боруссия" пробилась в плей-офф в третий раз кряду. В борьбе за первое место в группе D дортмундцы опередили английский "Арсенал" (Лондон) за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей - по 13 очков, бельгийский "Андерлехт" из Брюсселя (6 очков) и турецкий "Галатасарай" из Стамбула (1). "Боруссия" выиграла 4 матча при 1 ничьей и 1 поражении. В очных встречах "Боруссия" - "Арсенал" команды обменялись победами с одинаковым счетом 2:0, но, в итоговой таблице, у "Боруссии"разница мячей "+10", а у "Арсенала" - "+7".

В сегодняшней встрече фаворитом на котировках букмекерских контор является "Ювентус". На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,97 к 1, на ничью - 3,24 к 1, на победу "Боруссии" - 3,78 к 1.

Стартовые составы команд:

Ювентус: 1. Буффон, 33. Эвра, 26. Лихтштайнер, 19. Бонуччи, 3. Кьеллини, 6. Погба, 23. Видаль, 8. Маркизио, 21. Пирло, 9. Мората, 10. Тевес

Запасные: 30. Сторари, 4. Касерес, 5. Огбонна, 11. Коман К., 20. Падоин, 37. Перейра, 14. Льоренте

Боруссия Д: 1. Вайденфеллер, 15. Хуммельс, 25. Папастатопулос, 29. Шмельцер, 10. Мхитарян, 18. Шахин, 26. Пищек, 8. Гюндоган, Ройс, 9. Иммобиле, 17. Обамейянг

Запасные: 20. Ланжерак, 21. Кирх, 5. Кель, 7. Кагава, 16. Блащиковски, 28. Гинтер, 20. Рамос