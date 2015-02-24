Лига чемпионов, 1/8 финала, "Манчестер Сити" - "Барселона": видео онлайн-трансляция

Это будет первый матч 1/8 финала турнира.

Как и в прошлом сезоне 2013/14 команды вновь сойдутся на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов. Год назад "Барселона" выиграла в гостях со счетом 2:0. Также каталонцы выиграли дома (2:1) и уверенно прошли в четвертьфинал соревнований.

На сей раз, главный тренер "горожан" Мануэль Пеллегрини верит в успех собственных подопечных: "В прошлом году все было иначе. Тогда мы выходили против "Барселоны" после 19 матчей за два месяца и были не в лучшей форме. Надеюсь, в этот раз будет по-другому. Команда сейчас находится в хороших кондициях, хотя мы понимаем, что "Барселона" - это очень сильный соперник".

Англичане на групповом этапе заняли 2-е место в квартете с немецкой "Баварией" (Мюнхен), итальянской "Ромой" (Рим) и российским ЦСКА (Москва). Команда набрала 8 очков - по 2 победы , ничьи и поражения. "Сити" пропустили вперед "Баварию" (15 баллов), но опередили "Рому" и ЦСКА (по 5).

В свою очередь, "Барселона" на групповом этапе нынешней ЛЧ выступала в группе с французским ПСЖ (Париж), голландским "Аяксом" (Амстердам) и кипрским АПОЕЛом (Никосия). Команда одержала победы в 5 матчах из 6-ти (однажды уступив ПСЖ в гостях, 2:3) и набрав 15 очков уверенно выиграла групповой турнир.

В сегодняшнем матче на котировках букмекерских контор фаворитом вновь считается "Барселона". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,01 к 1, в то время как на победу "Манчестер Сити" - 3,40 к 1, а на ничью - 3,46 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Манчестер Сити: 1. Харт, 4. Компани, 22. Клиши, 5. Сабалета, 26. Демикелис, 6. Фернандо, 7. Милнер, 21. Силва, 8. Насри, 16. Агуэро, 10. Джеко

Запасные: 13. Кабальеро, 3. Санья, 20. Мангала, 15. Навас, 18. Лэмпард, 25. Фернандиньо, 14. Бони

Барселона: 1. Тер Штеген, 22. Дани Алвес, 3. Пике, 5. Бускетс, 8. Иньеста, 14. Маскерано, 18. Альба Жорди, 4. Ракитич, 9. Суарес, 10. Месси, 11. Неймар

Запасные: 13. Браво, 12. Рафинья, 20. Серхи Роберто, 21. Адриано Коррея, 24. Матье, 6. Хави, 7. Педро