Теннисист Долгополов выиграл стартовый матч на турнире в Акапулько
13:00, 24 февраля 2015Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд турнира ATP в Акапулько (Мексика).
Александр Долгополов успешно стартовал в Акапулько / Reuters
В стартовом матче киевлянин, посеянный под 5-м номером, переиграл Сэмюэла Грота из Австралии - 6:3, 4:6, 6:0, сообщает Теннисный портал Украины.
Матч продолжался 1 час 23 минуты.
На счету Долгополова 6 эйсов и 1 двойная ошибка. Его соперник отличился 10 подачами навылет и 4 двойными. Украинец сделал 5 брейков, а австралиец только 1.
Соперник Долгополова по 2-му кругу определится в матче между голландцем Робином Хаасе и Андреасом Хайдером-Мауэром из Австрии, который состоится в ночь на среду по киевскому времени.
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