Теннисист Долгополов выиграл стартовый матч на турнире в Акапулько

В стартовом матче киевлянин, посеянный под 5-м номером, переиграл Сэмюэла Грота из Австралии - 6:3, 4:6, 6:0, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч продолжался 1 час 23 минуты.

На счету Долгополова 6 эйсов и 1 двойная ошибка. Его соперник отличился 10 подачами навылет и 4 двойными. Украинец сделал 5 брейков, а австралиец только 1.

Соперник Долгополова по 2-му кругу определится в матче между голландцем Робином Хаасе и Андреасом Хайдером-Мауэром из Австрии, который состоится в ночь на среду по киевскому времени.