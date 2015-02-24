10 очков Лэня не помогли "Финиксу" обыграть "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА

Украинский легионер "солнечных" Алексей Лэнь набрал 10 очков, сообщает официальный сайт лиги.

Гости намного сильнее провели первую половину игры. В стартовой 12-минутке они оформили 5-очковый перевес - 21:26, а после малого перерыва еще больше взвинтили темп и добились 12-очкового перевеса (29:41), доведя общий счет до +17 - 50:67. После большого перерыва "Финикс" сумел переломить ход игры и в третьей 10-минутке сократил общий перевес гостей до "+10" (29:22). Имели "солнечные" перевес и в заключительном периоде, но добыть хотя бы ничью по итогам основного времени не сумели - 31:26 в четверти и 110:115 в итоговом счете.

Лэнь отыграл на паркете 32 минуты, за которые набрал 10 очков (5 попаданий со средней дистанции из 7), сделал 12 подборов (1 в атаке), поставил 6 блок-шотов и получил 2 персональных замечания.

На данный момент "Финикс" опустился на 10-е место в Западной конференции, имея в своем активе 29 побед при 28 поражениях. Согласно регламенту НБА в плей-офф турнира, где непосредственно разыгрывается титул чемпиона лиги по итогам сезона, попадают по 8 сильнейших команд Восточного и Западного дивизионов.