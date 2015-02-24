НОК будет выплачивать стипендии медалистам Юношеской Олимпиады

Такое решение было принято и утверждено во время заседания Исполнительного комитета НОК Украины, сообщает пресс-служба олимпийского комитета.

Программа рассчитана на 1 год и вступит в действие уже с 1 марта текущего года. Ее общий бюджет составляет 680 тысяч гривен.

Следует отметить, что такие стипендии НОК получают все чемпионы и призеры Юношеских Олимпийских игр и медалисты Европейских юношеских олимпийских фестивалей начиная с I летних ЮОИ-2010.

«Национальный олимпийский комитет планомерно выполняет свою программу по поддержке талантливой молодежи. Нам важно, чтобы сегодняшние чемпионы вместе со своими тренерами получили стимул и желание работать дальше и уже через несколько лет поднялись на пьедестал взрослых Игр. Сейчас мы должны поддержать этих юных атлетов, которые являются нашей олимпийской надеждой», - отметил президент НОК Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, с II летних Юношеских Олимпийских игр Нанкин-2014 украинцы привезли домой 29 наград - 9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей.