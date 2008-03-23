Олимпийский огонь придется зажигать на час раньше

Церемония зажжения Олимпийского огня для Игр 2008 года начнется 24 марта на час раньше, чем планировалось.

Причиной тому - угроза дождя.

Церемония зажжения состоится завтра в 11.00 по киевскому времени в древней Олимпии.

По замыслу организаторов, предстоящая эстафета огня станет самой продолжительной и масштабной за всю историю игр. За 33 дня Олимпийский огонь побывает на пяти континентах, на Эвересте, откуда через Тибет попадет в Китай и еще в течение 97 дней пройдет 40 тысяч километров по территории КНР, побывав в 113 городах в 31 провинции страны.

По традиции, огонь зажигается от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. Сегодня должна состояться генеральная репетиция, на которой тоже будет зажжен Олимпийский огонь.

Летние Олимпийские игры 2008 (официальное название - Игры XXIX Олимпиады) пройдут в Пекине с 8 по 24 августа.