Боксер Беринчик примет участие в ответном матче "Украинских атаманов" против "Команды России"
16:33, 23 февраля 2015Спорт
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Спортсмен вернется в WSB в апреле.
Денис Беринчик возвращается в состав атаманов / berinchyk.com
Боксер Денис Беринчик поможет «Украинским атаманам» в домашней матчевой встрече против команды России, которая состоится 17 апреля в Киеве, сообщает официальный сайт спортсмена.
Беринчик выступал в составе "атаманов" ранее. Он провел 5 боев, 3 из которых выиграл.
В начале нынешнего сезона спортсмен отказался участвовать в проекте WSB из-за разногласий с руководством Федерации бокса Украины.
Беринчик является серебряным призером чемпионата мира-2011 в Баку и Олимпиады-2012 в Лондоне.
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