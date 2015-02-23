Боксер Беринчик примет участие в ответном матче "Украинских атаманов" против "Команды России"

16:33, 23 февраля 2015
Спорт
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Спортсмен вернется в WSB в апреле.

Денис Беринчик возвращается в состав атаманов / berinchyk.com

Боксер Денис Беринчик поможет «Украинским атаманам» в домашней матчевой встрече против команды России, которая состоится 17 апреля в Киеве, сообщает официальный сайт спортсмена.

Беринчик выступал в составе "атаманов" ранее. Он провел 5 боев, 3 из которых выиграл. 

В начале нынешнего сезона спортсмен отказался участвовать в проекте WSB из-за разногласий с руководством Федерации бокса Украины.

Беринчик является серебряным призером чемпионата мира-2011 в Баку и Олимпиады-2012 в Лондоне.

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