«Сумчанка» завоевала «бронзу» в розыгрыше Кубка европейских чемпионов по индорхоккею

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

В своей подгруппе «Сумчанка» заняла второе место, уступив немкам из UHC Hamburg (2:5) и выиграв у английского Reading HC (4:2) и голландского HC ‘s-Hertogenbosch (3:2).

В полуфинале сумчанкам противостояли победители другой подгруппы - испанки из Club de Campo. Матч завершился ничьей 4:4. По итогам серии буллитов (1:3) в финал вышли представительницы Мадрида.

В поединке за бронзовые медали сумчанки встретились с чешской командой SK Slavia из Праги. Проигрывая в ходе игры три мяча, украинская команда впоследствии сравняла счет, а затем соперники обменялась голами - 4:4. Основное время победителя не выявил, и командам пришлось исполнять серию послематчевых пенальти, в которых точнее были подопечные Светланы Макаевой - 2:1.

После выигрыша в 2009 году серебряных медалей на аналогичном турнире в истории сумской команды это второе весомое достижение.

Победителем Кубка европейских чемпионов 2015 г. стала немецкая команда «Гамбург», которая со счетом 8:0 обыграла своих соперниц из мадридского «Клуб де Кампо».

В свою очередь, капитан сумской команды Марина Виноградова признана лучшим игроком Кубка европейских чемпионов.

Как сообщал УНИАН, национальная сборная Украины по индорхоккею, которая стала 6-й на мировом первенстве в начале февраля в Лейпциге, состоит из игроков МХК «Сумчанка» и воспитанниц сумской школы Яны Ворушило и Марины Хилько, выступающих соответственно за испанский Polo de Barcelona и белорусский ХК «Минск».