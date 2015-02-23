Юношеская сборная Украины по биатлону завоевала серебро эстафеты Чемпионата мира

Команда не только навязывала серьезную борьбу сильным соперникам, но и даже лидировала на протяжении половины дистанции, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Впервые украинская сборная вышла вперед за километр до окончания первого этапа, когда Виталий Труш, использовавший по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе, ликвидировал 9-секундное отставание от белоруса Павла Поплавского и довел свой отрезок до победы. На втором этапе выступал Назарий Цебринский. Исходя из результатов в Раубичах, второй этап вызывал, пожалуй, наибольшие опасения в составе нашей сборной, но слабейший в индивидуальных гонках Цебринский потратил три запасных патрона на стрельбе а по скорости оказался лучшим. Передавая первым эстафету, Цебринский, в паре с соперником из России, увеличил до минуты отрыв от представителей Норвегии, Беларуси и Швейцарии. Завершающий этап стал дуэлью Дмитрия Ивасенко и россиянина Кирилла Стрельцова. Три запасных патрона помешали украинцу сотворить громкую сенсацию турнира.

В итоге, сборная России преодолела дистанцию за 1 час 04 минуты 01.2 секунды. Украинцы отстали на 37.7 секунды, представители Норвегии - на 2 минуты 02.5 секунды.

Эта медаль стала четвертой для сборной Украины на ЧМ в Раубичи. Ранее Юлия Журавок завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу в гонке преследования среди юниорок (возраст - 19-21 год), а Анна Кривонос - золото в индивидуальной гонке среди девушек (до 19 лет).