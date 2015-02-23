"Шахтер" вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА

Дончане вышли в четвертьфинал соревнований.

Игра в Киеве проходила в равной борьбе и в начале матча греки даже открыли счет. На 11-й минуте точный удар нанес Никос Вергос. Но, уже спустя 16 минут, игрок горняков Бека Вачиберадзе реализовал пенальти и сравнял счет. Равновесие продержалось до конца основного времени матча.

Судьба путевки в четвертьфинал, согласно регламенту турнира, решилась в серии пенальти. Первые 4 удара игроки обеих команд реализовали, а пятые - не использовали. Удар Антониса Ватусиадиса отбил вратарь "Шахтера" Олег Кудрик, а Вачиберадзе не попал в створ. Еще один раз вратарь горняков отличился при исполнении "Олимпиакосом" шестого пенальти, когда отбил удар албанского легионера Ардита Толи. В свою очередь, игрок "Шахтера" Денис Арендарук пробил точно в сетку ворот.

В четвертьфинале "Шахтер" в гостях сыграет с победителем матча "Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия), который состоится во вторник 24 февраля.

Матчи 1/4 финала пройдут 10-18 марта.

В плей-офф турнира на каждом этапе команды проводят по одному матчу. В 1/8 финала "Шахтер" был хозяином поля, так как стал победителем группового турнира в квартете Н, в то время как "Олимпиакос" занял 2-е место в квартете А. В четвертьфинале "Шахтер" проведет свой матч в гостях согласно жребию. Игры полуфинала и финал пройдут в рамках мини-турнира на стадионе УЕФА "Коловрэ" в швейцарском городе Ньон, расположенном в непосредственной близости от штаб-квартиры Союза европейских футбольный ассоциаций.

В сезоне 2014/15 проходит второй пробный розыгрыш Юношеской лиги УЕФА - первого клубного турнира УЕФА среди юношей. Победителем первого соревнования сезона 2013/14 стала испанская "Барселона".