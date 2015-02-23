Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков, сообщает официальный сайт турнира.

Лучшими защитниками признаны Денис Лукашов («Будивельник»), на счету которого 26 очков, 12 подборов, 6 передач и 1 перехват, и Рамон Мур («Химик») - 24 очка, 6 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 2 блок-шота.

Среди форвардов были отмечены Руслан Отверченко («Киев») - 41 очко, 8 подборов, 5 передач и 1 перехват, и Станислав Тимофеенко («Днепр») - 17.5 очка, 9.5 подбора и 2.5 передачи в среднем за игру.

Лучшим центровым признан Анатолий Челован («Говерла») - 16 очков, 8 подборов, 2 блок-шота, 1 передача и 1 перехват.

В турнирной таблице Суперлиги лидерами, как и раньше, остаются "Химик" (Южный) - 24 победы / 0 поражений и действующий чемпион Украины киевский "Будивельник" - 21/3.

На минувшей неделе обе команды провели по одному матчу. "Будивельник" обыграл на выезде "Николаев" - 101:79, а "Химик" в Южном одолел "Черкасские Обезьяны" - 100:71.