Результаты 31 тура английской Премьер-лиги (обновлено)

21:44, 22 марта 2008
Спорт
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Приближаются матчи лидеров

Англия. Премьер-лига

31 тур

Блэкберн – Уиган 3:1 (Санта Крус 10, 62, Роберт 44 – Кинг 15 (пен.))

Болтон – Манчестер Сити 0:0

Ньюкасл – Фулхэм 2:0 (Видука 6, Оуэн 83)

Тоттенхэм – Портсмут 2:0 (Бент 80, О’Хара 83)

Рединг – Бирмингем 2:1 (Бикей 30, 78 – Сарате 63)

Миддлсборо – Дерби Каунти 1:0 (Шанли 31)

Астон Вилла – Сандерленд 0:1 (Чопра 82)

Эвертон - Вест Хэм 1:1 (Якубу 8 - Аштон 68).

Завтра состоятся встречи МЮ - Ливерпуль, Челси - Арсенал

 

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