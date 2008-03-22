Результаты 31 тура английской Премьер-лиги (обновлено)
21:44, 22 марта 2008Спорт
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Приближаются матчи лидеров
Англия. Премьер-лига
31 тур
Блэкберн – Уиган 3:1 (Санта Крус 10, 62, Роберт 44 – Кинг 15 (пен.))
Болтон – Манчестер Сити 0:0
Ньюкасл – Фулхэм 2:0 (Видука 6, Оуэн 83)
Тоттенхэм – Портсмут 2:0 (Бент 80, О’Хара 83)
Рединг – Бирмингем 2:1 (Бикей 30, 78 – Сарате 63)
Миддлсборо – Дерби Каунти 1:0 (Шанли 31)
Астон Вилла – Сандерленд 0:1 (Чопра 82)
Эвертон - Вест Хэм 1:1 (Якубу 8 - Аштон 68).
Завтра состоятся встречи МЮ - Ливерпуль, Челси - Арсенал
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