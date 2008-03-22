Результаты 31 тура английской Премьер-лиги (обновлено)

Приближаются матчи лидеров

Англия. Премьер-лига 31 тур Блэкберн – Уиган 3:1 (Санта Крус 10, 62, Роберт 44 – Кинг 15 (пен.)) Болтон – Манчестер Сити 0:0 Ньюкасл – Фулхэм 2:0 (Видука 6, Оуэн 83) Тоттенхэм – Портсмут 2:0 (Бент 80, О’Хара 83) Рединг – Бирмингем 2:1 (Бикей 30, 78 – Сарате 63) Миддлсборо – Дерби Каунти 1:0 (Шанли 31) Астон Вилла – Сандерленд 0:1 (Чопра 82) Эвертон - Вест Хэм 1:1 (Якубу 8 - Аштон 68). Завтра состоятся встречи МЮ - Ливерпуль, Челси - Арсенал

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