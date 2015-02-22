Гандбольный "Мотор" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В венгерском Сегеде состоялся заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Пик Сегед" принимал на своей площадке датский "Ольборг" и сыграл вничью со счетом 23:23, сообщает официальный сайт датского клуба.

Датчане сумели обойти на 1 очко в турнирной таблице чемпиона Украины запорожский "Мотор".

Украинскому клубу, у которого по итогам 10 матчей на счету было 6 очков, необходимо было, что бы венгры обязательно выиграли, так как у "Ольборга" также было на счету 9 баллов, но по итогам 9 матчей. А в очных поединках с "Ольборгом" украинский клуб имел преимущество.

Тем не менее, игра в Сегеде прошла в равной борьбе. Первый тайм завершился вничью - 10:10. Также в равной борьбе прошла и вторая половина игры, по итогам которой была зафиксирована итоговая ничья - 23:23.

Таким образом, на счету "Ольборга" оказалось 7 баллов и он занял 4-е место в итоговой турнирной таблице, опередив "Мотор" (6). Также в плей-офф от Группы D вышли польский "Виве Кельце" (20), "Пик Сегед" (13) и французский "Дюнкерк" (8).

"Мотору" не удалось повторить собственный рекорд прошлого сезона, когда команда впервые в карьере вышла в плей-офф, 1/8 финала Лиги чемпионов.