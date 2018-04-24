Бокс Украина – Россия: а судьи кто?

Матчевую встречу в Волгограде, первую из двух в новом сезоне WCВ, ждали с особым нетерпением. Градус противостояния Украина – Россия в любой области сейчас чрезвычайно высок. Спорт же всегда оставался той областью, в которой противостояние украинцев и россиян было особенно принципиально. Еще во времена СССР самым ожидаемым футбольным матчем сезона была игра «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва). А с появлением в Союзе фанатского движения представители «ультрас» именно этих двух клубов были наибольшей головной болью милиции.

Впрочем, на сей раз, в Волгограде все было подчеркнуто вежливо и корректно. Украинская команда не испытывала абсолютно никакого дискомфорта до матча, а генеральный директор «атаманов» Дмитрий Гайструк написал на своей страничке в соцсети «и даже LifeNews вели себя хорошо». Правда, эта запись появилась когда команда прилетела в город-герой, за два дня до матча. А за сутки до боя, во время официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции представители российского телеканала по словам Гайструка все-таки не удержались от провокации, но в целом обстановка была весьма благожелательной. Телекартинка уже непосредственно во время матча также не дала поводов для беспокойства за «атаманов». Камеры в основном были нацелены на ринг, а в те редкие моменты, когда показывали зал, были видны практически заполненные трибуны и ни малейшего намека на агрессию. Плакаты в руках болельщиков были обращены исключительно в поддержку боксеров своей команды.

Кстати, главные действующие лица также могли служить образцом корректности друг к другу. «Атаманы» и их соперники не упускали случая обняться друг с другом перед боем и после поединка, хлопали друг друга по перчаткам после окончания раунда, не отказывались от пожатия рук тренерам соперников в чужом углу ринга. В общем, всячески проявляли взаимное уважение друг к другу.

Идиллия… Которую грубо нарушили судьи…

Этот вопрос уже много десятков лет считается самым острым и болезненным в любительском (как его еще называют – «олимпийском») боксе. Одна из самых знаменитый историй произошла почти три десятка лет назад, на Олимпиаде-88 в Сеуле. Американец Рой Джонс-младший встречался в финале в весовой категории до 71 кг. с местным южнокорейским боксером Парк Си Хуном и не смог одолеть соперника нокаутом. Хотя исправно «мотузил» его весь поединок. И наверняка потом пожалел об этом. Ведь теперь судьба золотой медали зависела от боковых арбитров- счета в их записках. Как оказалось, южнокорейское гостеприимство было главным козырем, который затмили даже явные события на ринге. Арбитры из Уганды, Уругвая, СССР, Марокко и Венгрии объявили чемпионом корейца. Кем стал Рой Джонс-мл. болельщику, даже не очень внимательно следящему за боксом, объяснять не надо. Кем стал Хун?..

Из более свежих примеров можно вспомнить бой украинца Евгения Хитрова на Олимпиаде-2012 в Лондоне, который дрался с… британцем Энтони Огого. Результат боя, как оказалось, был предсказуем заранее. И не в пользу украинца. Боксерские навыки и мастерство Хитрова тут были совсем ни при чем.

В Волгограде было событие явно не уровня Олимпиады. Вообще к соревнованиям под эгидой Международной боксерской ассоциации (AIBA) отношение в мире весьма прохладное. Так, например, в выходные в российском сегменте Интернета очень живо обсуждали победу казахстанца Головкина в титульном бою на профи-ринге, а принципиальное противостояние «олимпийцев» россиян и украинцев не было удостоено даже обычной новости на ведущих порталах ТАСС, Lenta.ru и сайте газеты «Советский спорт». Сухой новостью отозвался на это событие сайт газеты «Спорт-экспресс». А владеющий правами на телетрансляцию WSB в России холдинг ВГТРК не показывал матчевую встречу ни на «России-1», ни на «России-2», ни на канале «Спорт». Совсем уж узкоспециализированный «Бойцовский клуб», который можно смотреть только на спутнике или в сетях кабельных операторов, показал матч ночью в записи, предпочтя в прямом эфире турнир по смешанным единоборствам, который параллельно с боксерским матчем в Волгограде проходил в Краснодаре.

И тем не менее… Свой интерес к этому событию у россиян был. И очень даже нешуточный. Иначе чем еще объяснить столь чудовищные ошибки бригады арбитров.

Уже в первом бою сошлись Василий Веткин а Азат Усеналиев. Украинский легионер вчистую проиграл оппоненту первый раунд, но уже начиная со второго картина в ринге стала резко меняться. Тем не менее, интернациональная бригада арбитров (судьи из Хорватии, Грузии и Турции) лишь к концу четвертого раунда отважились «выровнять» соперников в своих оценках. В пятом раунде легионер украинской команды из Кыргызстана Усеналиев имел ощутимое преимущество над соперником и все уже предвкушали победу «атамана», но… Лишь рефери под литерой С (Эмре Айдын из Турции) разглядел это преимущество Усеналиева, в то время как двое других отдали перевес с минимальным счетом Веткину. И российская команда повела в счете 1:0.

Равным и спорным, с точки зрения определения победителя, получился и второй поединок вечера – Адлан Абдурашидов против Павла Ищенко. Тем не менее, здесь судьи вообще не сомневались, единогласно отдав предпочтение российскому боксеру Абдурашидову с преимуществом в 5-6 баллов – 50:44, 50:45 и 50:45. Чем немало озадачили комментаторов боя на украинском канале 2+2. Специалистов, видимо, тоже. Менеджер «атаманов» Гайструк после боя написал: «Нет слов. Цензурных. Кроме «ребята молодцы».

В третий раз судьям пришлось «постараться» во время боя Павел Силягин – Александр Хижняк, где, опять же, только один рефери зафиксировал победу украинца Хижняка с разницей в 3 балла (49:46). На сей раз, это был рефери из Азербайджана Фуад Асланов. Его усилия оказались тщетны – двое других присудили победу Силягину с минимальным счетом. Любопытно, что с точки зрения общего результата матча, этот бой уже не имел значения. Россияне к тому моменту выиграли матч досрочно, ведя в счете 3:0.

Да, соперник был однозначно сильнее в двух поединках. Несмотря на колкие замечания комментатора 2+2 в адрес российского супертяжловеса Максима Бабанина, явно не соблюдающего спортивный режим и «поглощающего тортики один за одним», украинскому дебютанту «атаманов» Игорю Шевадзуцкому оставалось лишь набираться опыта в бою с лидером российской команды. А средневес Олег Зубенко явно проигрывал на фоне Раджаба Бутаева.

Тем не менее, на 0:5 этот матч явно не тянул. Максимум, на 2:3. Но россиянам, видимо, нужна была именно сухая победа. И они ее добились. Как это принято в «олимпийском боксе», с помощью судей.

Это уже третье подряд поражение «атаманов» в истории их очных противостояний с российской командой в WSB. Год назад, в апреле 2014-го, команды сошлись на первой стадии плей-офф, в четвертьфинале, где обе матчевые встречи остались за россиянами. И вот – третья победа подряд. Возможно, справедливая - с точки зрения общего исхода. Но никак не по фактическому счету. Как говорится, 5:0 здесь и не пахнет.

За «атаманами» появился должок… Три подряд поражения от россиян уж слишком больно бьют по самолюбию не только болельщиков. Команды – прежде всего. Отработать его они могут уже в ответной встрече в Киеве. Согласно расписанию, она состоится 17 апреля в Киеве.

Главный тренер «атаманов» Михаил Мельник еще накануне матча в Волгограде отмечал: «Украинская и российская школы бокса являются одними из сильнейших в мире. И нас ожидает чрезвычайно принципиальный для обеих команд поединок». И при этом настойчиво добавлял, «прошу не спекулировать нашим будущим матчем в политическом аспекте»…

Первый матч проигран. Но еще не проиграна битва. Впереди – второй поединок, где «атаманы» могут дать достойный ответ. Дать его, что принципиально важно, без помощи судей. Именно такой ответ будет самым достойным.