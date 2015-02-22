Харлан завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Бельгии

16:22, 22 февраля 2015
Спорт
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В Генте украинская олимпийская чемпионка проиграла только россиянке Великой.

Ольга Харлан выиграла бронзу этапа КМ в Генте / nffu.org.ua

На третью ступеньку пьедестала почета поднялась украинская саблистка Ольга Харлан на этап кубка мира в бельгийском городе Гент, сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

В четвертьфинале Харлан одержала победу над Олимпийской чемпионкой кореянкой Жийон Ким (15:14), а в полуфинале уступила россиянке Софье Великой (13:15), которая и стала победительницей турнира.

В финале Великая была сильнее еще одной титулованной спортсменки и лидера мирового фехтования американки Мариэль Загунис.

Стоит отметить, что в текущем сезоне золотые награды в своем активе имеют только Харлан и Великая. Ольга одержала победы на турнире категории «А» в Афинах и стала победительницей Гран При в Нью-Йорке, а Софья выиграла три этапа – в Маргарита Айленд, Орлеане и Генте.

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