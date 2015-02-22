Профессиональный бокс, Головкин - Мюррей, Руденко - Фьюри: видео онлайн-трансляция

Поединок Фьюри - Руденко состоится на арене Salle des etoiles (Ларвотто, Монако) в рамках вечера, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super) и WBC (Interim) в среднем весе 32-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 32 - летним британцем Мартином Мюрреем.

Хьюи Фьюри - двоюродный брат Тайсона Фьюри - в 2012 году завоевал золото на молодежном чемпионате мира среди любителей. В 2013 году дебютировал на профессиональном ринге, с тех пор провел 14 поединков. 20-ти летний Хьюи один из самых молодых боксеров на профессиональном арене в супертяжелом весе, который не имел поражений.

Андрей Руденко в августе прошлого года потерпел первое поражение в карьере, проиграв австралийцу Лукасу Брауну.