"Украинские атаманы" проиграли "Команде России" в матче WSB

В Волгограде завершился матч 6-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Команда России" принимала "Украинских атаманов" и выиграла со счетом 5:0.

Судьба матча была решена уже в первых трех боях, в двух из которых судьи присудили весьма спорную победу россиянам. Так, Азат Усеналиев визуально выглядел сильнее Василия Веткина, а Павел Ищенко как минимум на равных провел бой против Адлана Абдурашидова. Наконец, в четвертом бою вечера Александр Хижняк смотрелся намного убедительнее Павла Силягина. Тем не менее, во всех этих боях рефери из Грузии, Азербайджана и Хорватии отдали победу россиянам. Равно как и в боях Раджаб Бутаев - Олег Зубенко и Максим Бабанин - Игорь Шевардзуцкий, где россияне действительно были сильнее.

Таким образом, после 6 туров "атаманы" с 13 очками остались на втором месте в турнирной таблице. У россиян стало 12 пунктов, но у них один матч в запасе. В отрыв в группе A ушли «Кубинские укротители», выигравшие у «Британских львиных сердец» 4:1 и набравшие 18 баллов (6 побед).

«Команда России» - «Украинские атаманы» - 5:0

52 кг. Василий Веткин - Азат Усеналиев 48:47, 47:48, 48:47.

60 кг. Адлан Абдурашидов - Павел Ищенко 50:44, 50:45, 50:45.

69 кг. Раджаб Бутаев - Олег Зубенко 50:45, 50:45, 50:45.

81 кг. Павел Силягин - Александр Хижняк 48:47, 46:49, 48:47.

+91 кг. Максим Бабанин - Игорь Шевадзуцкий 50:45, 50:44, 49:46.