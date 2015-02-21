Украинские прыгуны в воду завоевали золото и бронзу этапа Гран-при

В немецком городе Росток начался этап Гран-при по прыжкам в воду, где украинцы завоевали две награды - золото и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина украинский дуэт Илья Кваша-Александр Горшковозов с результатом 406.11 балла завоевал медаль высшей пробы. На втором месте дуэт из Китая Хуанг Бовен / Юминг Жонг - 377,76, на третьем - россияне Евгений и Вячеслав Новолесовы - 359.40.

В свою очередь, в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина Илья Кваша занял третье место. «Бронзовый» результат нашего прыгуна в воду - 462.60 балла. Чемпионом в этой дисциплине стал мексиканец Джахир Окампо - 489,80 балла, у Жианфенг Пенга из Китая второй результат - 482 балла ровно.

Этап Гран-при в Германии проходит 20-22 февраля.