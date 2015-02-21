Команда украинского тренера Скрипника прервала 5-матчевую выигрышную серию в немецкой Бундеслиге

В немецком Гельзенкирхене завершился матч 22-го тура футбольной Бундеслиги, в котором "Шальке-04" принимал "Вердер" из Бремена и сыграл вничью - 1:1. Таким образом, "Вердер" преревал 5-матчевую выигрышную серию, сообщает официальный сайт турнира.

Игра в Гельзенкирхене была малозрелищной, проходила в медленном темпе с минимумом моментов в исполнении обеих команд. А первый голевой момент произошел на 61-й минуте, когда гол забил Макс Майер. Игрок "Шальке" пробил не очень сильно в нижний угол ворот, но вратарь "Вердера" Вольф неловко сыграл когда ловил мяч и от его рук мяч заскочил в ворота. Впрочем, в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Себастьян Продль ударом головой сравнял счет.

Таким образом, "Вердер" остался на 8-м месте в середине турнирной таблицы Бундеслиги, имея на счету 30 набранных очков. У "Шальке-04" 35 очков и 4-е место в таблице.

Как сообщал УНИАН, Скрипник был назначен главным тренером "Вердера" 25 октября. На тот момент "Вердер" замыкал турнирную таблицу из 18 команд Бундеслиги.