WSB, 6-й тур, "Команда России" - "Украинские атаманы": видео онлайн-трансляция

Сегодня «Украинские атаманы» проведут третий выездной матч в нынешнем розыгрыше соревнований Всемирной серии бокса (WSB) с «Командой России». Матчевая встреча пройдет в Волгограде в рамках 6-го тура соревнований WSB.

К матчу с «Командой России» профессиональный боксерский клуб «Украинские атаманы» подходит в статусе одного из лидеров подгруппы «А». По результатам предыдущих проведенных поединков наша команда занимает второе место. В пяти стартовых турах «Украинские атаманы» набрали 13 зачетных баллов. В то время будущие соперники, «Команда России», занимает третье место подгруппы с девятью зачетными баллами.

В последнем туре соревнований WSB «Украинские атаманы» победили на выезде «Алжирских пустынных ястребов» со счетом 3:2. Победу также праздновала и «Команда России». Неделей ранее россияне разбили «Британские львиные сердца» со счетом 5:0.

Главный тренер «Украинских атаманов» Михаил Мельник отмечает: «Впереди нас ожидает очень непростой и чрезвычайно принципиальный для обеих команд поединок. Когда в ринге встречаются украинская и российская школы бокса, которые на сегодняшний день являются одними из сильнейших в мире, - это всегда интересно. Поэтому от ближайшей матчевой встречи я ожидаю бескомпромиссных поединков. Единственное я прошу не спекулировать нашим будущим матчем в политическом аспекте. Ведь, скажу откровенно, это мешает нашим боксерам и тренерам в подготовке. Мы все прекрасно понимаем, какая сейчас на нас возложена ответственность, поэтому приложим все усилия чтобы порадовать всю Украину хорошими боями и удачным результатом. Я уверен в своих ребятах, как и они уверены в своих силах, поэтому едем в Россию бороться за зачетные баллы».

Накануне стали известны имена боксеров, которые выйдут на ринг в этой встрече.

В составах команд значатся:

весовая категория 52 кг: Василий Веткин «Команда России» - Азат Усеналиев «Украинские атаманы»;

весовая категория 60 кг: Адлан Абдурашидов «Команда России» - Павел Ищенко «Украинские атаманы»;

весовая категория 69 кг: Раджаб Бутаев «Команда России» - Олег Зубенко «Украинские атаманы»;

весовая категория 81 кг: Павел Силягин «Команда России» - Александр Хижняк «Украинские атаманы»;

весовая категория +91 кг: Максим Бабанин «Команда России» - Игорь Шевадзуцкий «Украинские атаманы».