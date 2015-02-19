"Динамо"-"Генгам": Ярмоленко и Беланда получают красные карточки и покидают поле

На 39-й минуте при счете 0:1 в пользу "Динамо" футболист "Генгама" не выбивал мяч, хотя травмированный Сидорчук лежал на поле, и Ярмоленко нарушил правила на Санхаре, за что получил прямую красную.

На 45-й минуте Беланда, который вышел на замену, махнул ногой в сторону соперника в игровом эпизоде. Судья посчитал это умышленным ударом втихаря и также показал красную карточку Юнесу удалив его с поля.

Счет в матче 2:1 в пользу "Генгама"