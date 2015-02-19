"Динамо"-"Генгам": Ярмоленко и Беланда получают красные карточки и покидают поле
23:32, 19 февраля 2015Спорт
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Генгам" - "Динамо" арбитр из Словении Славко Винчич незаслуженно удалил двух футболистов киевской команды.
Reuters
На 39-й минуте при счете 0:1 в пользу "Динамо" футболист "Генгама" не выбивал мяч, хотя травмированный Сидорчук лежал на поле, и Ярмоленко нарушил правила на Санхаре, за что получил прямую красную.
На 45-й минуте Беланда, который вышел на замену, махнул ногой в сторону соперника в игровом эпизоде. Судья посчитал это умышленным ударом втихаря и также показал красную карточку Юнесу удалив его с поля.
Счет в матче 2:1 в пользу "Генгама"
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