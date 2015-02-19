"Днепр" выиграл матч Лиги Европы у "Олимпиакоса"

На столичном НСК "Олимпийский" завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал греческий "Олимпиакос" (Пирей) и выиграл со счетом 2:0.

Судьба матча была решена во втором тайме.

В начале игры соперники действовали довольно нервно и много ошибались. Преимущества не было ни у одной из команд и лишь в концовке тайма обозначился небольшой перевес украинского клуба.

Свое превосходство "Днепр" реализовал в самом начале второго тайма. На 50-й минуте после передачи Романа Зозули мяч подхватил Джаба Канкава и нанес удар. Мяч зацепил игрока соперника Фелипе Сантану и влетел в ворота точно под штангу. А спустя 4 минуты Руслан Ротань со штрафного прострелил на ближнюю штангу и мяч, вновь рикошетом, влетел в сетку - 2:0.

После этого "Днепр" пытался успокоить игру, переведя ее в центр поля и сумел удержать свой перевес. Любопытно, что в добавленное арбитром время "Олимпиакос" забил гол, но судья усмотрел нарушение греков на Валерии Федорчуке и взятие ворот не защитал.

Ответная игра состоится в Пирее 26 февраля.