В Олимпийском доме чествовали чемпиона зимнего ЕЮОФ Ивана Павлова

Вместе с чемпионом встречу посетили президент УФФК Евгений Ларин, главный тренер сборной команды Украины по фигурному катанию и личный тренер Ивана Павлова Марина Амирханова, начальник отдела зимних видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины, вице-президент УФФК Даниль Амирханов.

«На зимнем Олимпийском фестивале наши ребята достойно представили Украину, в очередной раз подтвердив, что у нас подрастает сильное и перспективное молодое поколение. Самое главное, что на этом престижном международном форуме наши юные спортсмены получили колоссальный опыт и новые знания, которые помогут двигаться к новых спортивным и жизненным победам», - сказал Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны отметил блестящее достижение Ивана Павлова на ЕЮОФ-2015. «В Австрии Иван продемонстрировал блестящий результат. Очень приятно, что в нашей стране юные спортсмены так успешно продолжают славные и добрые традиции отечественного фигурного катания. Хочу пожелать не останавливаться на достигнутом и уверенно идти к новым победам», - добавил Сергей Бубка.

Руководитель НОК Украины отметил большую роль в достижении юного фигуриста его наставницы Марины Амирхановой, которая воспитала целую плеяду успешных и талантливых фигуристов страны. Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности за весомый вклад в развитие фигурного катания в Украине президенту национальной Федерации Евгению Ларину.

В свою очередь, Иван Павлов поблагодарил НОК Украины и его президента Сергею Бубке за поддержку. Юный чемпион отметил, что эта победа стала хорошим стимулом для еще большей работы для достижения новых успехов: «Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Эта победа - отличный фундамент для покорения новых вершин», - отметил юный чемпион.

За успешное выступление на Олимпийском фестивале Иван Павлов и его тренер Марина Амирханова получили подарки от Олимпийского комитета - современные планшеты.

Добавим, что чемпион ЕЮОФ и его тренер будут получать в течение года стипендию НОК Украины, Олимпийский комитет выплачивает всем чемпионам и призерам Юношеских Олимпийских игр, зимних и летних Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

Напомним, на зимнем ЕЮОФ-2015 среди 45 стран-участниц Украина была представлена 21 спортсменом. Украинцы выступили в 7 из 8 видов спорта: биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании и лыжном двоеборье и заняли 9-е общекомандное место.