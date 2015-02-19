Лига Европы, 1/8 финала, первый матч: "Днепр" - "Олимпиакос": видео онлайн-трансляция

Это будет первая игра 1/16 финала соревнований.

Матч проходит в Киеве, так как УЕФА по прежнему не позволяет проводить матчи в Украине на стадионах, расположенных восточнее и южнее столицы. Помимо Луганска и Донецка этот запрет распространяется на арены в Днепропетровске Харькове и Одессе.

"Днепр" провел весьма неоднозначную первую половину сезона 2014/15, где осенью чередовал серии блестящих матчей с откровенными провалами. В Лиге Европы в 6 играх группового этапа команда из Днепропетровска одержала 2 победы при 1 ничьей и 3 поражениях и отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей - 4:5. Команда набрала 7 очков и лишь волею случая попала в плей-офф. В последнем туре днепропетровцы выиграли свой матч у французского "Сент-Этьена" (1:0), но также зависели от результата игры "Карабах" - "Интернационале", где хозяева поля из Азербайджана в случае успеха опережали "Днепр" в итоговой турнирной таблице. В концовке матча "Карабах" забил гол в ворота "Интера",но судья, по непонятным причинам, отменил взятие ворот и матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, "Днепр" оказался выше "Карабаха" в турнирной таблице.

Кроме того, в чемпионате украинской Премьер-лиги "Днепр" также долго лидировал в таблице, но затем потерпел ряд поражений и опустился на 3-е место.

В свою очередь, "Олимпиакос" оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, пропустив вперед в Группе А испанский "Атлетико" (Мадрид) и итальянский "Ювентус" (Турин), но опередив шведский "Мальме". Греки выиграли 3 матча при 3 поражениях и набрали 9 очков в итоговой таблице всего на 1 балл отстав от "Ювентуса".

В турнирной таблице чемпионата Греции "Олимпиакос", по традиции последних лет, уверенно занимает 1-е место. На данный момент на счету команды 58 очков, она на 6 баллов опережает "Панатинаикос" и на 11 - ПАОК. Команда из Пирея является 41-кратным чемпионом Греции (рекорд страны) и, начиная с 1997 года, выиграла 16 из 18 титулов чемпиона. Команда не становилась сильнейшей в Греции за этот период только в 2004 и 2010 годах.

На ставках букмекеров команды котируются приблизительно одинаково с небольшим преимуществом "Олимпиакоса". На победу гостей ставки принимаются в среднем с коэффициентом 2,53 к 1, в то время как на победу "Днепра" - 2,77 к 1, а на ничью - 3 к 1.

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 6. Эжидио, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 19. Безус, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 99. Матеус

Запасные: 77. Шелихов, 39. Сваток, 20. Бруно Гама, 25. Федорчук, 28. Шахов, 90. Мигунов, 9. Калинич

Олимпиакос: 16. Роберто, 2. Маниатис, 23. Сиовас, 26. Масуаку, 45. Фелипе Сантана, 6. Афеллай, 11. Касами, 14. Элабделлауи, 77. Доссеви, 7. Митроглу, 10. Домингес

Запасные: 42. Медьери, 24. Авлонитис, 5. Миливоевич, 8. НДинга, 9. Дурмаз, 25. Фортунис, 27. Бенитес Х.