"Шахтер" проведет последний предсезонный сбор в Турции

Этот этап тренировочного процесса «Шахтер» проведет в Турции, сообщает клубная пресс-служба.

В составе команды в Анталию отправились следующие игроки: вратари - Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Рустам Худжамов, Богдан Сарнавский; защитники - Дарио Срна, Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Александр Воловик, Иван Ордец, Исмаили, Азеведо; полузащитники - Тарас Степаненко, Веллингтон Нем, Фред, Бернард, Марлос, Фернандо, Дуглас Коста, Тайсон, Алекс Тейшейра, Илсиньо, Дентиньо; нападающие - Луис Адриано, Александр Гладкий.

Кроме того, вместе с первой командой в Турцию полетел полузащитник Виктор Коваленко.

В Турции у «Шахтера» запланирован ряд товарищеских матчей.

19 февраля. «Шахтер» – «Атырау» (Атырау, Казахстан)

20 февраля. «Шахтер» – ГКС «Тыхы» (Тыхы, Польша)

22 февраля. «Шахтер» – «Динамо» (Минск, Беларусь)

24 февраля. «Шахтер» – национальная сборная Азербайджана

Все поединки пройдут на Mardan Stadium. Ориентировочное время начала матчей – 17:00.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" уже провел первый официальный матч после зимней паузы в 2015 годы, сыграв во Львове в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой "Баварией" (Мюнхен) вничью, 0:0. Ответный матч в Мюнхене состоится 11 марта.

До этого команда также проведет два матча украинской Премьер-лиги, которая возобновляется после зимней паузы 28 февраля.