Крымские клубы будут полностью исключены из чемпионата России по футболу

Результаты матчей зоны "Юг" второго дивизиона чемпионата России по футболу, в которых принимали участие крымские клубы, будут аннулированы, сообщил ТАСС источник в Российском футбольном союзе (РФС).

В конце июля 2014 года крымские клубы СКЧФ (Севастополь), "Жемчужина" (Ялта) и ТСК (Симферополь) были допущены до лицензирования решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), а затем стали участниками второго дивизиона чемпионата России. Это решение опротестовало руководство Федерации футбола Украины (ФФУ).

УЕФА 4 декабря запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Без согласия УЕФА и ФФУ РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма. На исполкоме РФС в январе было принято решение исключить крымские клубы из чемпионата России.

Таким образом, крымские клубы будут полностью исключены из календаря и таблицы первенства в зоне "Юг", которое возобновится 22 марта.