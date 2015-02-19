"Украинские атаманы" и "Команда России" обнародовали составы на матч 6-го тура WSB

Стали известны имена боксеров, которые выйдут на ринг в матчевой встрече 6-го тура Всемирной серии бокса (WSB) в Волгограде "Команда России" - "Украинские атаманы", сообщает пресс-служба "атаманов".

В составах команд значатся:

весовая категория 52 кг: Василий Веткин «Команда России» - Азат Усеналиев «Украинские атаманы»;

весовая категория 60 кг: Адлан Абдурашидов «Команда России» - Павел Ищенко «Украинские атаманы»;

весовая категория 69 кг: Раджаб Бутаев «Команда России» - Олег Зубенко «Украинские атаманы»;

весовая категория 81 кг: Павел Силягин «Команда России» - Александр Хижняк «Украинские атаманы»;

весовая категория +91 кг: Максим Бабанин «Команда России» - Игорь Шевадзуцкий «Украинские атаманы».

Как сообщал УНИАН, «Украинские атаманы» берут курс на Волгоград в четверг, 19 февраля, а уже на следующий день, 20 числа, наша команда примет участие в главном предматчевом мероприятии - официальной процедуре взвешивания команд-участниц.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча "Команда России" - "Украинские атаманы", который состоится 21 февраля в 19.00.