Биатлонистка Журавок стала чемпионкой мира среди юниоров в индивидуальной гонке

В индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км среди юниорок (возраст спортсменов 19-21 год) украинская биатлонистка финишировала первой с результатом 37 минут 54.1 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Также идеальную стрельбу продемонстрировала представительница Польши Кинга Миторай, которая отстала всего лишь на 0,2 секунды. Третье место с отставанием от победительницы в 30,1 секунды на счету Галины Вишневской (Казахстан), которая однажды промахнулась при стрельбе стоя.

Как сообщал УНИАН, накануне первое «золото» для украинской команды завоевала Анна Кривонос, которая стала лучшей в индивидуальной гонке среди девушек (возраст спортсменов - до 19 лет).

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров проходит в Раубичах с 18 по 24 февраля.