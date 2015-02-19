Елена Пахольчик назначена шефом украинской миссии на Олимпийском фестивале в Тбилиси

Исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил шефом миссии украинской делегации на ЕЮОФ в Тбилиси двукратную призерку Олимпийских игр по парусному спорту Елену Пахольчик, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Пахольчик успешно возглавляла команду во время XII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который в январе 2015 года принимали Австрия и Лихтенштейн.

Сейчас у юных олимпийцев продолжается квалификационный отбор, который завершится в июне, за месяц до начала фестиваля.

Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ состоится с 26 июля по 1 августа 2015 года в Тбилиси (Грузия). Планируется, что в соревнованиях примут участие около 4000 спортсменов из всех 49 стран-членов Европейских Олимпийских Комитетов. Юные олимпийцы будут бороться за награды в 9 видах спорта: дзюдо, теннисе, спортивной гимнастике, велоспорте, легкой атлетике, плавании, волейболе, гандболе и баскетболе.