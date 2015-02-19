Елена Пахольчик назначена шефом украинской миссии на Олимпийском фестивале в Тбилиси
Через 5 месяцев в грузинском Тбилиси состоится XIII летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, где лучшие атлеты из 49 стран континента будут бороться за награды самых престижных юношеских соревнований.
Исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил шефом миссии украинской делегации на ЕЮОФ в Тбилиси двукратную призерку Олимпийских игр по парусному спорту Елену Пахольчик, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Пахольчик успешно возглавляла команду во время XII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который в январе 2015 года принимали Австрия и Лихтенштейн.
Сейчас у юных олимпийцев продолжается квалификационный отбор, который завершится в июне, за месяц до начала фестиваля.
Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ состоится с 26 июля по 1 августа 2015 года в Тбилиси (Грузия). Планируется, что в соревнованиях примут участие около 4000 спортсменов из всех 49 стран-членов Европейских Олимпийских Комитетов. Юные олимпийцы будут бороться за награды в 9 видах спорта: дзюдо, теннисе, спортивной гимнастике, велоспорте, легкой атлетике, плавании, волейболе, гандболе и баскетболе.