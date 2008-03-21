Завершился матч Металлист - Арсенал

"Грязные танцы"

Завершился первый матч 22-го тура Чемпионата Украины по футболу. Металлист - Арсенал 2:4 (Эдмар 19, Девич 25 пен. - Лысенко 16, Симоненко 45, Старгородский 47, Селезнев 90+3 пен.) Матч проходил под мокрым снегом, поле было разбито почти полностью. Напомним, что завтра состоятся матчи Заря - Металлург (3), Закарпатье - Днепр, Нефтяник - Карпаты. А послезавтра - Металлург (Д) - ФК Харьков, Таврия - Шахтер, Ворскла - Черноморец, Динамо - Кривбасс.

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