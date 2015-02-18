"Реал" выиграл у "Шальке" матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В немецком Гельзенкирхене и швейцарском Базеле завершились матчи Лиги чемпионов УЕФА, в которых немецкий "Шальке-04" проиграл испанскому "Реалу" (Мадрид) со счетом 0:2, а "Базель" на своем поле сыграл вничью с португальским "Порту" - 1:1.

Это были первые игры 1/8 финала турнира.

Игра в Гельзенкирхене проходила в достаточно медленном темпе, но "усыпить" более титулованный и грозный "Реал" хозяевам поля не удалось. В середине первого тайма, на 26-й минуте, комбинация гостей завершилась красивым и точным ударом головой Криштиану Роналду. А во втором тайме, на 79-й минуте, после паса Роналду точный удар в дальний верхний угол нанес Марселу - 2:0.

"Реал" уже после первого матча практически обеспечил себе выход в четвертьфинал соревнований.

В параллельно проходившей игре в Базеле фаворитом также считались гости. Однако "Базелю" удалось навязать сопернику свою игру и удерживать на поле статус-кво. Более того, на 11-й минуте Дерлис Гонсалес открыл счет и, казалось, что швейцарцы смогут удержать перевес до конца матча. Но, команду подвела плохая дисциплина в обороне. Швейцарцы нарушили правила в своей штрафной площади (Самуэль сыграл рукой) и на 79-й минуте пенальти реализовал Данило да Сильва - 1:1.

Ответные матчи в этих парах состоятся в Мадриде и Порту 10 марта.