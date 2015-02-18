Гандбольный "Мотор" проиграл решающий матч Лиги чемпионов польскому "Виве Кельце"

Судьба матча была решена на последних минутах второго тайма, сообщает корреспондент УНИАН.

"Мотор", которому в этом матче необходима была победа, довольно уверенно начал игру и в первой половине добыл уверенное преимущество. 30-минутка завершилась со счетом 19:10 в пользу хозяев площадки. Тем не менее, во втором тайме команда не сумела удержать столь солидный перевес и уже к середине тайма растратила половину преимущества - 21:16 на 45-й минуте. В дальнейшем польский клуб, который до этого выиграл все 9 матчей группового турнира, продолжал наращивать давление и, в самой концовке, впервые в матче вышел вперед.

Лучшими бомбардирами в составе "Мотора" оказались Дмитрий Дорощук и Евгений Жук, которые забили по 5 голов. На счету Сергея Бурки 4 гола.

Таким образом, поляки одержали 10 победу в 10 матчах группового этапа, показав 100-процентный результат - 20 очков.

На счету "Мотора" осталось 6 очков - 3 победы при 7 поражениях.

Украинский клуб выйдет в плей-офф - 1/8 финала - только в том случае, если свои матчи последнего тура проиграют швейцарский "Кадеттен" (французскому "Дюнкерку") и датский "Ольборг" (венгерскому "Пик Шегед"). В случае если швейцарцы или датчане сыграют хотя бы вничью, "Мотор" клуб не сможет повторить прошлогодний успех и во второй раз в истории выйти в плей-офф Лиги чемпионов.