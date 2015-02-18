Теннисист Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

В матче второго раунда украинец за 1 час 30 минут обыграл немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа (69-я ракетка мира) - 6:4, 4:6, 6:3, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету украинца в этом матче 15 эйсов и 2 двойные ошибки. Стаховский сделал за матч три брейка, его соперник - только один.

Примечательно, что это первая победа Сергея над Штруффом в четырех личных встречах. В предыдущих трех матчах победу праздновал немецкий теннисист.

Следующий соперник Стаховского определится в матче между Бенуа Пэром из Франции и Станисласом Вавринкой из Швейцарии(2), который состоится 19 февраля.