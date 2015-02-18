Тренер "Днепра" Маркевич: "Олимпиакос" показывает качественный футбол"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В частности, Маркевич отметил: "Особое внимание мы уделяли матчам «Олимпиакоса» с «Атлетико», «Ювентусом». В них она показала качественный футбол. Тому же «Атлетико» забила три гола, что не так просто. Уровень команды достаточно высокий. Но мне кажется, что она играет в тот же самый футбол, что и раньше".

Касательно прогноза на завтрашнюю игру, Маркевич отметил: "Все будет решаться в ответной игре. Конечно, завтра будем играть на победу, «Олимпиакос», думаю, также. Кто победит — покажет время".

Говоря о том, насколько изменилась греческая команда со времен противостояния "Металлиста" с "Олимпиакосом" (сезон 2011/12), бывший тренер "Металлиста", ныне возглавляющий "Днепр" отметил: "Поменялись тренеры, многие игроки. Но и тогда, и при Мичеле, и сейчас «Олимпиакос» играет в комбинационный футбол, который мне нравится. Будет интересно сыграть с этой командой еще раз".

В свою очередь, игрок "Днепра" Евгений Чеберячко отметил: "Cчитаю, состояние команды хорошее. Не отличное, но хорошее. Мы плодотворно провели зимние сборы. Что касается личной позиции на поле, то мне все равно где играть. Где больше нужен команде, там и буду играть".

Касательно впечатлений об "Олимпиакосе" футболист отметил: "Команда хорошего европейского уровня, уровня Лиги чемпионов. В ней собраны очень сильные футболисты, такие как Афеллай, Домингес, Митроглу. А как мы будем играть, нам скажут на предматчевой установке".

Говоря о мотивации своей команды Чеберячко отметил: "Мотивация у нас будет на предельно высоком уровне".

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы УЕФА "Днепр" - "Олимпиакос" состоится 19 февраля.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча в 20.00.