Богдан Бондаренко и Ольга Саладуха признаны лучшими легкоатлетами Украины 2014 года

14:56, 18 февраля 2015
Спорт
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Харьковчанин Богдан Бондаренко и Ольга Саладуха из Донецка признаны лучшими легкоатлетами Украины 2014 года.

Бондаренко визнаний кращим / REUTERS

Это стало известно по результатам опроса, который проводился среди членов президиума Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), представителей СМИ и болельщиков на странице ФЛАУ в сети Facebook, сообщает пресс-служба федерации.

Во всех трех группах респонденты подавляющее количество голосов отдали именно Бондаренко и Саладухе.

Прыгун в высоту Бондаренко в 2014-м году завоевал в Цюрихе (Швейцария) золотую награду чемпионат Европы, установил рекорд Украины и повторил континентальный рекорд (2 м 42 см), а также выиграл Кубок Европы.

На счету Ольги также, в частности, победа на чемпионате Европы, серебряная медаль чемпионата мира в помещении, второе место на командном чемпионате Европы и третье - на Кубке Мира.

Саладуха визнана кращою легкоатлеткою України / REUTERS

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