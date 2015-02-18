Богдан Бондаренко и Ольга Саладуха признаны лучшими легкоатлетами Украины 2014 года

Это стало известно по результатам опроса, который проводился среди членов президиума Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), представителей СМИ и болельщиков на странице ФЛАУ в сети Facebook, сообщает пресс-служба федерации.

Во всех трех группах респонденты подавляющее количество голосов отдали именно Бондаренко и Саладухе.

Прыгун в высоту Бондаренко в 2014-м году завоевал в Цюрихе (Швейцария) золотую награду чемпионат Европы, установил рекорд Украины и повторил континентальный рекорд (2 м 42 см), а также выиграл Кубок Европы.

На счету Ольги также, в частности, победа на чемпионате Европы, серебряная медаль чемпионата мира в помещении, второе место на командном чемпионате Европы и третье - на Кубке Мира.