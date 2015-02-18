Олимпийские комитеты Украины и Польши подписали Меморандум о сотрудничестве

Бубка и Красницкий поставили подписи в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине Генрика Литвина, генерального секретаря Олимпийского комитета Польши Адама Кшесинского, директора по олимпийской логистики и международных отношений Олимпийского комитета Польши Маржени Кошевской, вице-президентов и членов Исполкома НОК Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Документом предусматривается обмен спортивными делегациями, тренерами, экспертами и спортивными специалистами с привлечением национальных федераций, организация тренировочных сборов и участие спортсменов обеих стран в международных стартах на территории Украины и Польши, обмен опытом и инновациями по программам спортивной медицины, науки, антидопинговой деятельности, спортивных сооружений и т.д.

После подписания документа Бубка отметил: «Наши страны всегда были близки не только географически. Мы уже имеем положительный опыт спортивного сотрудничества, ярким примером чего стало, в частности, успешное проведение в Украине и Польше финальной части футбольного Евро-2012, что признано международным сообществом одним из лучших в истории. Уверен, что Меморандум сможет открыть нам новые возможности, что будет способствовать развитию олимпизма в двух странах и в мире».

В свою очередь, глава НОК Польши отметил, что сотрудничество двух Олимпийских комитетов продолжается уже давно, поэтому логично, что сегодня решено оформить его официально: «Уровень ваших спортсменов является достаточно высоким, а сегодня мы еще имели возможность ознакомиться и с деятельностью Олимпийского комитета. Поражены увиденным и готовы перенимать ваш уникальный опыт и делиться собственными наработками».