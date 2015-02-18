Украинка Кривонос завоевала золото юниорского чемпионата мира по биатлону

В Раубичах (Беларусь) стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону, где уже в первом виде программы - индивидуальной гонке среди девушек на 10 км. - золотую медаль завоевала украинка Анна Кривонос, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Девушки соревновались в индивидуальной гонке на дистанции 10 км., при этом за промах вместо привычной минуты добавлялись 45 секунд. Кривонос удалась великолепная по качеству гонка. 17-летняя спортсменка, еще в декабре завоевавшая два 4-х места на взрослом чемпионате Украины, сегодня показала лучшую стрельбу в гонке, ограничившись одним промахом. В козырях у украинки, помимо стрельбы, была также довольно высокая скорость (15-й результат по чистому ходу) и неплохая скорострельность. Именно в последнем компоненте Кривонос оказалась на голову лучше своей основной соперницы – норвежки Ингрид Тандреволд. Норвежка была намного быстрее по ходу дистанции, но дважды промахнулась на огневом рубеже, а на четвертой стрельбе уступила победительнице 35 секунд в скорости стрельбы. На последнюю "стойку" норвежка затратила 1 минуту и 11 секунд.

Итоговый результат Кривонос (30 минут, 09,1 секунды) оказался на 18,8 секунды лучшим, чем у Тандреволд. Третье место и бронзовая медаль на счету россиянки Елизаветы Каплиной.

После финиша гонки Кривонос отметила: "Сейчас у меня безумная радость, восторг и просто слезы счастья от такого результата. Бежалось сегодня тяжело, но меня подбадривали на трассе и не только наши тренеры и спортсмены, но еще и болельщики из других стран подкрикивали. Всем хочется сказать большое спасибо. Промах, который был на втором рубеже объяснить тяжело, но мне было страшно и честно, даже не знаю куда его “промазала”. Когда подходила к последней стрельбе, переживала, конечно, пока спускалась со спуска, прочитала про себя молитву раз пять, наверное. Было очень страшно, что сейчас намажу, но попыталась собраться с мыслями и все получилось".

В мужской индивидуальной гонке юниоров победил россиянин Кирилл Стрельцов. Лучших из украинцев - Виталия Труш, занял 13-е место с отставанием от победителя более чем в 2 минуты.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров проходит в Раубичах с 18 по 24 февраля.