Обнародован календарь матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2015

Среди 16 участников турнира будет и сборная Украины, сообщается на официальном сайте Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа).

Согласно жеребьевке финальной части соревнований, сборная Украины попала в Группу А и свои матчи группового этапа будет проводить в городе Тимишоара (Румыния). Календарь матчей выглядит так:

11 июня - Украина - Франция (20:30, время - киевское);

12 июня - Украина - Чехия (19:00);

13 июня - Украина - Румыния (21:30);

14 июня - Украина - Черногория (19:00).

Согласно регламенту соревнований по 3 лучшие команды каждой из 4 групп выйдут во второй групповой этап, где образуют еще 2 группы - по 6 команд. По 4 лучших команд каждой группы второго этапа выйдут в плей-офф - 1/4 финала. Призовые места будут разыграны по олимпийской системе.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд 2015 года пройдет с 11 по 28 июня в Венгрии и Румынии.