Гандбольный "Мотор" проведет решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов

В случае победы в этом матче украинская команда попадет в 4-ку лучших команд группы и выйдет в плей-офф соревнвоаний - 1/8 финала, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".

На данный момент, в турнирной таблице "Мотор" набрал 6 очков и делит 3-6 места сразу с тремя командами - французский "Дюнкерк", датский "Ольборг" и швейцарский "Кадеттен". По дополнительным показателям "Мотор" опережает соперников, занимая 3-е место. Лидерами таблицы являются "Виве Кельце" (18 баллов) и венгерский "Пик Шегед" (12). Польская и венгерская команда досрочно обеспечили себе, соответственно, 1 и 2 места и путевки в плей-офф.

Таким образом, в соперниках у украинского клуба сегодня будет абсолютно немотивированный соперник, выигравший все матчи ЛЧ перед этим туром и досрочно оформивший победу на групповом этапе. В свою очередь, запорожскому клубу победа необходима во что бы то ни стало, и мотивация считается главным козырем украинского чемпиона. Кроме того, специалисты отмечают, что разница в классе между игроками двух команд не слишком большая. Матч первого круга, который эти команды провели в Польше, завершился победой "Виве Кельце" с разницей всего "+4" - 30:26.

"Мотор" уже во второй раз подряд может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2013/14 команда впервые в истории попала в 1/8 финала самого престижного клубного турнира континента. Тогда запорожский клуб не смог пройти дальше по турнирной сетке, дважды уступив немецкому "Килю" - 28:31 и 28:40.

В сегодняшнем матче "Мотор" является фаворитом по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор. Ставки на победу украинского клуба принимаются с коэффициентом 1,73 к 1, на победу поляков - 2,53 к 1, а на ничью - 8,70 к 1.

Матч "Мотор" - "Виве Кельце" начнется в киевском Дворце спорта в 19.00.